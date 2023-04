Cosenza: rapina un clochard armato di coltello, 51enne arrestato mentre tentava la fuga

StrettoWeb

La vicenda si è consumata tra le strade della città di Cosenza dove un 51enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha minacciato un clochard con un coltello e lo ha rapinato. Dopo il fattaccio, il colpevole ha cercato di dileguarsi tra la folla, senza successo. La segnalazione della rapina era infatti già arrivata al 113: gli agenti sono quindi intervenuti sul posto e, identificato il colpevole, lo hanno arrestato per rapina. Il 51enne ha provato a sottrarsi all’arresto minacciando la Polizia, ma quest’ultima è riuscita a contenerlo e lo ha posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. All’uomo è stata notificata l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.