Cosenza, Papasso: “ecco la situazione della rete fognaria a Lauropoli”

Di seguito la nota istituzionale del Sindaco Giovanni Papasso. “In riferimento all’avviso pubblicato in questi giorni sui social e sul sito ufficiale del Comune di Cassano nel quale si comunicava ai residenti e ai proprietari di attività commerciali di corso Laura Serra a Lauropoli che esiste la possibilità che l’acqua potabile distribuita dalla rete idrica comunale possa avere parametri non conformi al D.Lgs. n.31/01 e s.m.i., e in attesa dell’esito delle analisi disposte, si consigliava di non utilizzare l’acqua per uso umano, potabile e alimentare fino a nuovo

avviso, mi preme comunicare ai cittadini una serie di cose”.

La mia amministrazione e gli uffici comunali sono intervenuti incisivamente e immediatamente trovando una situazione delle reti fognaria e idrica molto seria (tra cui anche un allaccio con ogni probabilità abusivo); grazie al lavoro della squadra manutenzione del nostro Ente sono stati sostituiti ben dieci metri di linea fognaria e riparato la perdita d’acqua da un pollice come potete vedere dalle foto che vi allego. Premesso questo, aggiungo che ora aspettiamo il risultato delle analisi che prontamente comunicheremo alla cittadinanza e, in particolar modo, agli abitanti di Corso Laura Serra”.

“Basti pensare – conclude Papasso – che in passato, non con la mia amministrazione, venne realizzato un altro tratto di fognatura (con una serie di allacci) posta al di sopra della rete idrica e che risulta assolutamente inutilizzabile. Abbiamo messo mano e sistemato una situazione incresciosa che ha causato non pochi problemi a residenti e alle attività commerciali. Entro pochi giorni tutto tornerà a quella normalità che i residenti di Corso Laura Serra meritano”.