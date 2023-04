Cosenza: ferite da taglio su tutto il corpo, 83enne ricoverato d’urgenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Piccolo incidente per un anziano di 83 anni residente nel comune di Fagnano Castello, in provincia di Cosenza. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cosenza per delle ferite da taglio ritrovate su tutto il corpo. L’accaduto risale a ieri sera quando l’83enne, grazie all’ausilio degli operatori del 118 guidati dal dottore Pasquale Gagliardi, è stato ricoverato nel presidio dell’Annunziata dove è giunto con l’elisoccorso. Secondo le prime indiscrezioni, il paziente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per chiarire la dinamiche dell’incidente.