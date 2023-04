Cosenza: droga nascosta nell’abitazione, 28enne finisce in manette

StrettoWeb

Nuovo arresto a Cosenza per detenzione illegale di stupefacenti. A essere fermato, nella notte, un 28enne del posto, a seguito di una perquisizione nel domicilio del giovane. La sezione radiomobile dei Carabinieri di Cosenza, hanno infatti rinvenuto due flaconcini contenenti della cocaina, suddivisa in 15 dosi, 0,5 grammi di marijuana e alcuni materiali da taglio e confezionamento, oltre a un bilancino di precisione. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto banconote di piccolo taglio per un totale di 140 euro. Il colpevole quindi, su disposizione della Procura di Cosenza, è stato condannato alla detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.