Cosenza, Apmarr consegna all’Annunziata una poltrona medicale per le terapie infusionali

Sabato 29 Aprile, presso l’ambulatorio di reumatologia dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, afferente alla U.O.C. Medicina Valentini, diretta dal Dott. Carlo Bova, l’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR APS, consegnerà alla coordinatrice dell’ambulatorio, Dottoressa Roberta Pellegrini, una poltrona medicale a servizio dei pazienti che ogni giorno affrontano lunghe terapie infusionali a causa delle loro patologie reumatologiche.

“Come associazione di pazienti abbiamo il dovere di capire quali siano le problematiche e le esigenze delle persone che si trovano ad affrontare lunghi e faticosi percorsi di cura – dichiara Giacomina Durante, consigliere nazionale di APMARR e referente per la provincia di Cosenza – La mission di Apmarr “Migliorare la qualità dell’assistenza per migliorare la qualità della vita”, ci impone di essere sempre a fianco di chi affronta la propria patologia, adoperandoci e predisponendo iniziative affinché il processo di cura risulti più agevole. È per questo che abbiamo deciso di donare una poltrona medicale all’ambulatorio terapeutico di reumatologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza che ogni giorno prende in carico decine di persone, accompagnandole in un percorso di cura non privo di difficoltà. Desidero infine ringraziare lo staff tecnico-ospedaliero dell’Annunziata per aver accolto la possibilità di donazione e tutto il consiglio direttivo di Apmarr, in particolare la presidente Antonella Celano, che hanno approvato, con entusiasmo, la proposta”.

L’attività di donazione non si concluderà con la consegna all’hub del nosocomio di Cosenza. Sabato 6 maggio, infatti, verranno consegnate altre due poltrone medicali all’ambulatorio di reumatologia del reparto di Medicina Interna del PO Paola diretto dal Dott. E. D’Amico e coordinato dal dott. Dott. P. Muto.