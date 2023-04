Corigliano-Rossano: incidente in pieno centro, grave un centauro

StrettoWeb

Paura a Corigliano-Rossano per l’ennesimo incidente avvenuto in via Nazionale, nella zona di Corigliano Scalo. Il sinistro è accaduto ieri pomeriggio e ha visto coinvolti una vettura, una Mercedes, che si è scontrata violentemente con una moto. Il centauro, un ragazzo di 30 anni del posto, è rimasto ferito gravemente ed è stato condotto d’urgenza all’Ospedale di Cosenza con l’elisoccorso. I sanitari intervenuti sul luogo, hanno infatti riscontrato politraumi su tutto il corpo. Il conducente della vettura invece, anch’esso soccorso dal 118, è rimasto ferito lievemente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso, ripristinando anche la viabilità al traffico.