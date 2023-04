Notte di “fuoco” a Corigliano Rossano: in fiamme la vettura di un commerciante

StrettoWeb

Torna a colpire l‘anonima incendi nella città di Corigliano-Rossano: questa notte, ad andare in fiamme, la vettura di un noto pasticciere di Corigliano, in via Lucarini. L’auto in questione, una Fiat Punto, è stata presa di mira da ignoti che, approfittando del buio, hanno appiccato l’incendio distruggendola. Il proprietario non è nuovo a questi atti intimidatori: già lo scorso anno infatti, un’altra sua vettura era stata bersaglio dell’anonima incendi, anch’essa bruciata nella notte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione locale insieme ai Vigili del fuoco i quali, prontamente, hanno spento le fiamme. Aperta un’inchiesta sulle cause dell’incendio.