Corigliano-Rossano: 18enne caduto nel fossato, spunta l’ipotesi di un pirata della strada

StrettoWeb

Soltanto 2 giorni fa vi avevamo parlato dell’incidente in moto a Rossano, in località Ciminata, dove un 18enne era caduto in un fossato. Il ragazzo, seppur stabile, è comunque ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove si attendono ulteriori accertamenti per capire lo stato di gravità delle lesioni riportate. Intanto, come già accennato, le forze dell’ordine del posto avevano già aperto le indagini sulla dinamica dell’incidente, avvenuto nella zona vicino alla Casa Circondariale, ora si hanno i primi aggiornamenti sulla vicenda.

In un primo momento infatti, si era pensato che il ragazzo avesse perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa del maltempo. Adesso invece, è spuntata l’ipotesi di un secondo mezzo coinvolto nell’incidente, probabilmente un pirata che gli ha tagliato la strada e, nell’evitare lo scontro, il giovane ha sterzato ed è finito nel canale di scolo. Segue quindi l’inchiesta per ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro.