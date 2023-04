Coppa Italia, abra Ca(da)bral: magia viola, la Fiorentina batte la Cremonese vede la finale

StrettoWeb

Dopo le emozioni e le polemiche di Juventus-Inter di ieri, con tanto di rissa finale e tre espulsioni, oggi la seconda delle due semifinali di Coppa Italia con la sorprendente Cremonese e la Fiorentina in campo, nella gara d’andata, per giocarsi l’accesso alla finalissima. Una partita importante per entrambe le squadre: la Fiorentina, insieme al percorso in Conference League, tiene viva la possibilità di riscattare un campionato fra luci e ombre con l’opportunità di portarsi a casa un trofeo; la Cremonese, seria candidata alla retrocessione, in caso di vittoria della Coppa Italia si ritroverebbe, incredibilmente, a giocare in Europa League dalla Serie B.

Ma prima di fare qualsiasi ipotesi, è il campo a parlare. Primo tempo di marca Viola. A parte l’occasione iniziale capitata sui piedi di Tsadjoutd neutralizzata da Terracciano, infatti, i principali pericoli sono tutti per la porta di Sarr che viene battuto al 20’ da un colpo di testa di Cabral servito dalla sinistra da Biraghi. Nico Gonzalez sfiora il raddoppio, pochi minuti dopo, ma trova la pronta risposta di Sarr che compie un grande intervento. Spara alto invece Biraghi da buona posizione.

Nella ripresa l’ingresso di Dressers rende più pimpante l’attacco della Cremonese: il belga prima impegna Terracciano con una bella conclusione, poi serve a Bonaiuto un gran pallone che, ancora una volta, Terracciano neutralizza con un grande intervento. Dall’altra parte anche Sarr si supera in un doppio intervento su Cabral e Ikonè, ma sulla terza ribattuta e Aiwu a salvare la porta… ma con il braccio. L’arbitro Mariani assegna il calcio di rigore ed estrae il cartellino rosso: Nico Gonzalez dal dischetto è preciso e segna lo 0-2 con il quale si chiude la gara. Fiorentina a un passo dalla finale.