Controlli a tappeto a Catania: sanzioni per lavoro in nero e sequestro di mezzi abusivi per la vendita

Controlli a tappeto nella città di Catania per combattere l’abusivismo e il lavoro in nero. In piazza Giovanni XXIII, adiacente alla stazione ferroviaria, un camioncino per la vendita di panini, ormai abbandonato da tempo, è stato illegalmente convertito a cassonetto dei rifiuti. I Carabinieri e la Polizia locale sono intervenuti per sgomberare l’area, rimuovendo il mezzo e facendo ripulire la zona. Altri controlli sono stati poi effettuati nella zona: quattro ambulanti, pur in possesso di licenza di ristorazione mobile con possibilità di sosta dalle 19 alle 2 di notte, sono stati sanzionati amministrativamente perché i mezzi occupavano perennemente il suolo pubblico, senza rispettare gli orari indicati. Analogo caso in rione Zia Lisa, dove altri quattro ambulanti sono stati sanzionati a pagare una multa di 10mila euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. I prodotti invenduti, circa 100 chili di frutta e verdura, sono stati donati a un ente di beneficenza.

In piazza Università invece, grazie alla collaborazione dei Nas e degli agenti del Mil, un ristoratore è stato denunciato per la presenza di cinque lavoratori in nero: il proprietario è stato condannato a pagare una multa salatissima, di 18mila euro, è 17 chili di pescato sono stati sequestrati perché privi di tracciabilità. Controlli serratissimi quindi, che hanno portato anche a sanzioni durante i posti di blocco: oltre 250 veicoli sono stati fermati dai Carabinieri, molti dei quali multati per mancanza di copertura assicurativa, guida senza casco, uso di dispositivi mobili alla guida e assenza di cintura di sicurezza alla guida. Un plauso alle Forze dell’Ordine le quali, ogni giorno, cercano di riportare ordine e mettere in sicurezza le nostre città.