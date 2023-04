Contratti di locazione a canone concordato per 59 comuni reggini, il PD: “ossigeno per tante famiglie”

StrettoWeb

“E’ un risultato davvero importante quello raggiunto dalle Associazioni dei proprietari Uppi, Confabitare, Federproprietà e degli inquilini Ania, Conia, Assocasa che vede coinvolti 59 Comuni della Città Metropolitana. Si tratta dei Comuni inseriti nell’elenco allegato al Dpcm del 19 febbraio 2010 relativo ai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno interessato il territorio della Provincia di Reggio Calabria dal 24 al 27 settembre 2009 e dall’11 al 17 febbraio 2010“. È quanto dichiarato in una nota stampa dalla segreteria PD di Reggio Calabria.

“Grazie a questo accordo territoriale, già depositato giovedì 13 aprile 2023, sui contratti di locazione a canone concordato, ad uso abitativo, i locatori e i conduttori potranno usufruire di importanti agevolazioni e sconti fiscali. – si legge ancora nella nota – Si tratta di una vera e propria boccata di ossigeno per tante famiglie in difficoltà e un importante strumento per regolare il mercato degli affitti immobiliari in un territorio fragile sia dal punto di vista morfologico che socio-economico.

Nell’esprimere un grande ringraziamento allo sforzo compiuto dalle Associazioni di categoria, però, non si può non fare a meno di ricordare che dal punto di vista della prevenzione del dissesto idrogeologico la nostra Regione è in forte ritardo e che il Pd, a tutti i livelli, si impegnerà per fare in modo che si possa affrontare il problema in maniera adeguata senza essere sempre costretti a rincorrere le emergenze. – conclude il PD reggino – Riteniamo, infine, che l’accordo raggiunto sul territorio della Città Metropolitana, il primo in Calabria, debba essere da esempio per il resto del territorio regionale dove sono tantissimi i Comuni che hanno subito ingenti danni in occasione degli eventi estremi del recente passato“.