Come prepararsi all’arrivo di un gattino a casa?

Avete appena adottato un gattino? Un gesto d’amore che vi ripagherà in affetto e che vi regalerà emozioni uniche. Accogliere un gattino in casa può essere un’esperienza emozionante e gioiosa, ma è un momento che richiede al contempo un’attenta pianificazione e preparazione.

L’obiettivo è quello di garantire al felino un ambiente dove si senta a suo agio e al sicuro. Per questo motivo vogliamo dare dei consigli su come prepararsi all’arrivo del gattino in casa e dare un’occhiata su https://www.subito.news/amore-4-zampe/ per trovare l’adozione del cuore.

Come preparare la casa all’arrivo del gatto?

La prima cosa da fare è controllare la casa per renderla pet friendly: eventuali piante tossiche, per esempio, devono essere assolutamente tolte. Nel periodo natalizio, le stelle di Natale sono belle quanto pericolose per i nostri mici. Per chi ha un giardino o un balcone, è essenziale mettere in sicurezza con un’apposita recinzione o protezione, così da scongiurare qualsiasi rischio.

Si consiglia di creare anche uno spazio apposito per il gattino, così da aiutarlo a sentirsi al sicuro e soprattutto ad ambientarsi. Possiamo sfruttare delle coperte che non utilizziamo più, così come acquistare dei giochini per mantenerlo attivo.

Cosa comprare per l’arrivo di un gattino?

Ci occorrono ovviamente diverse cose per l’arrivo del gatto a casa, come ciotole per il cibo, la fontanella per l’acqua, il cibo per gattini da scegliere in base ai mesi, una cuccia per lui. Per agevolare l’utilizzo della cuccia, usate delle coperte con il vostro odore.

Non può poi mancare un tiragraffi, un gioco essenziale, perché non solo gli consente di farsi le unghie, ma è anche un ottimo modo per incoraggiare un comportamento positivo, evitando così di graffiare divani o poltrone.

Perché portare il gattino dal veterinario

All’arrivo del micio, è importante trovare un punto di riferimento, che è sempre il veterinario. Sul web possiamo trovare tantissime informazioni, sicuramente utili, ma è il veterinario che conosce gatti e cani e che ci può consigliare come prenderci cura al meglio del nostro animale domestico.

Oltre ad effettuare un controllo sanitario, possiamo anche prenotare le vaccinazioni e ovviamente sterilizzare il gatto. In alcuni casi i gatti vengono adottati già sterilizzati, ma un randagio, per esempio, difficilmente lo sarà.

Cosa comportarsi se si hanno già altri gatti?

Il gatto è un animale estremamente territoriale, di conseguenza un nuovo micio va introdotto gradualmente insieme al resto della “ciurma”. È assolutamente importante evitare e prevenire qualsiasi stress, favorendo i rinforzi positivi e le lodi, non solo verso il nuovo arrivato, ma anche nei confronti dei gatti che c’erano già prima.

Non vogliamo mentire: ci vorrà un po’ di tempo affinché tutto vada per il meglio. In generale, l’ambiente deve essere sereno e non stressante per lui, così da poter creare anche un rapporto di fiducia.

Dare amore e costanti attenzioni può aiutare, ma non bisogna creare gelosie. L’inserimento graduale è sempre la soluzione migliore, e ovviamente non dobbiamo “spaventarci” se miagolano o – peggio – se il gatto di casa soffia al gattino.

Le dinamiche tra gatti possono essere piuttosto particolari, e devono conoscersi a poco a poco, così da instaurare anche loro un legame di “fiducia”, con i loro tempi.