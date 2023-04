Da Colorado a Reggio Calabria: sabato al Cilea il comico Farina

StrettoWeb

Grande attesa per la finale del rinomato festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e di Unicef Italia e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

Otto comici provenienti da diverse regioni italiane si sfideranno a colpi di sketch e battute per conquistare l’ambito premio. Alla finale di sabato 29 Aprile, alle ore 20,45 sul palco del teatro “Cilea” saliranno i concorrenti che hanno partecipato al “Faenza Cabaret” e alla selezione di Milano presso l’Accademia 09 e sono: Albertin Carlo (Bologna), Azzaro Giulia (Milano), Di Cioccio Elena (Milano), Fabiani Loris (Milano). A questi comici, si aggiungeranno i quattro concorrenti selezionati nell’ultima tappa di Lamezia Terme il prossimo venerdì, 28 aprile, al Teatro “Grandinetti”. Ospite speciale direttamente da Colorado, l’artista romano Alberto Farina con la sua comicità sui generis, noto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia. Farina con la sua comicità surreale e tagliente conquisterà il pubblico reggino ma soprattutto, darà ottimi consigli ai futuri comici guidati per tutta la serata dal presentatore Vincenzo Albano, comico di punta del format “Zelig” in prima serata su Canale 5. Per il gran finale, ospiti anche il duo comico reggino “I non ti regoli” (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza) che con i loro simpatici sketch faranno impazzire grandi e bambini.

Al vincitore sarà assegnato il premio “Facce da Bronzi 2023” dedicato quest’anno, all’attore Gigi Proietti. Inoltre, ci sarà il premio “Miglior testo” dedicato al comico reggino Giacomo Battaglia e il premio “Un sorriso per l’Unicef” assegnato da una giuria composta da bambini.

Per poter assistere allo spettacolo di sabato 29 Aprile al teatro “Cilea” è possibile prenotare i biglietti e/o consultare il sito www.calabriadietrolequinte e le pagine social @calabriadietrolequinte.