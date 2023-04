CISL FP Calabria: “finalmente arrivano i nuovi funzionari nelle sedi INPS”

StrettoWeb

“Giovedì 06 aprile u.s. si è svolta una riunione sindacale con la Direzione regionale dell’Inps Calabria per affrontare un tema che per la nostra Regione rappresenta una svolta epocale in quanto finalmente si riescono ad immettere nei ruoli delle sedi calabresi 135 nuove unità di personale, vincitrici del concorso per C1, Consulenti Protezione Sociale, per far fronte alle gravi carenze presenti in tutti gli uffici e per garantire fattivamente il tanto decantato ricambio generazionale”. Lo affermano in una nota il Coordinatore CISL FP. INPS Calabria Carmelo De Maio e il Segretario Generale CISL FP Calabria Luciana Giordano.

“L’Amministrazione ha manifestato la volontà di andare incontro alle esigenze manifestate, nell’incontro conoscitivo svoltosi nei giorni scorsi, da tutti i nuovi assunti garantendo la possibilità di lavorare nei luoghi di effettiva residenza o nelle loro vicinanze anche a coloro che non si sono visti assegnata in prima battuta la sede a loro più congeniale”.

“Apertura che viene accolta con grande favore da parte della CISL Funzione Pubblica in quanto dimostra la lungimiranza e la grande apertura mentale della dirigenza calabrese che superando il concetto di lavoro legato rigidamente alla presenza fisica applica quanto sostenuto, da sempre dalla Cisl FP e ribadito di recente nel corso dell’incontro avuto nella sede Cisl di Lamezia Terme con i vincitori del concorso alla presenza della Segretaria Generale Cisl FP Calabria Luciana Giordano e del Coordinatore nazionale Cisl FP INPS Paolo Scilinguo”.

“Ormai con l’avvento delle nuove tecnologie, di cui la dirigenza INPS calabrese ha dimostrato di essere antesignana con l’apertura in vari comuni calabresi di Punti Utente Evoluto, sportelli telematici rivolti agli utenti per entrare in contatto con operatori INPS per garantire maggiore prossimità all’utenza debole, a spostarsi non sono più le persone ma il lavoro, i vari prodotti possono essere presidiati e lavorati in sussidiarietà”.

“Nei prossimi giorni saranno istituiti due poli regionali, dislocati a Lamezia Terme e a Palmi, che necessitano di approfondimento e condivisione, per presidiare in maniera organica ed innovativa prodotti e criticità presenti in tutta la regione, poli regionali che comunque garantiranno la piena operatività ed il rafforzamento di tutte le sedi calabresi”.

“Altro tema affrontato è stato quello della formazione dei nuovi assunti, che dopo la firma del contratto che avverrà il 17 aprile p.v. fino al 26 saranno a Lamezia per seguire il pacchetto formativo predisposto dalla direzione generale, per poi essere dislocati nelle varie sedi calabresi dove proseguirà il loro percorso formativo con iniziative a carattere regionale per poi passare a quelle prettamente operative in modalità on the job”.

“Formazione che riveste un ruolo strategico e che vedrà impegnati tutti i colleghi delle sedi calabresi che con grandi sacrifici hanno in tutti questi anni difficili raggiunto risultati brillanti, così come dimostrato anche dai recenti dati di produzione relativi al 2022 che vedono tutte le sedi calabresi raggiungere gli obiettivi massimi quali-quantitativi, a cui va il nostro ringraziamento per aver sopperito alle gravi carenze di personale lavorando senza limiti di orario e sacrificando esigenze familiari e personali”.

“Si apre quindi una nuova fase per l’Istituto che merita momenti di condivisione e di sintesi e pertanto si è convenuto con la Direzione regionale di vedersi a breve per fare il punto della situazione e per meglio esplicitare ed applicare le progettualità manifestate”.

“La Cisl FP Calabria esprime ai giovani Funzionari dell’INPS i migliori auguri di buon e proficuo lavoro, auspicando che questo tassello di nuove energie professionali sia un piccolo passo di un percorso che dovrà immettere nella Pubblica Amministrazione calabrese tanta nuova forza lavoro, qualificata e competente, che garantisca finalmente quel tanto invocato ricambio generazionale”.