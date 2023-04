CISL Cosenza: cordoglio per la scomparsa di Dario Filice, storico dirigente

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È venuto a mancare improvvisamente Dario Filice, storico dirigente sindacale della Federazione dei Lavoratori Postali della CISL, oggi impegnato anche nella Federazione Pensionati. “Dario Filice – scrive in una nota Giuseppe Lavia, Segretario generale della Cisl della provincia di Cosenza – è stato un grande sindacalista e un uomo perbene. Una vita dedicata a rappresentare i lavoratori postali, in prima fila in tante battaglie per il lavoro e per la persona. Già Segretario provinciale e Consigliere nazionale della SLP, dirigente di rilievo della CISL provinciale e regionale, ha svolto la sua attività sindacale con dedizione, passione e competenza. Un’attività che lo vedeva impegnato ora anche nella Federazione Pensionati. È un giorno triste per la CISL di Cosenza. Alla famiglia di Dario, alla moglie, al figlio Marco, alla CISL SLP e alla FNP il cordoglio di tutto il nostro sindacato“.