Ciclismo: Pogacar, ‘incidente pazzesco, fortunato ad essermi rotto solo il polso’

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – Tadej Pogacar è stato costretto al ritiro ieri durante la Liegi-Bastogne-Liegi, ultima classica monumento di questa primavera, di cui era il naturale favorito. Dopo circa ottantacinque chilometri percorsi, a circa 170 dal traguardo, lo sloveno è stato coinvolto una caduta. Il vincitore del Giro delle Fiandre è finito per terra dopo essere stato travolto da Mikkel Honorè, a sua volta vittima di una doppia foratura in discesa dopo lo scoppio del tubolare. Pogacar ha proseguito per qualche chilometro, poi ha deciso di scendere dal sellino a causa del forte dolore. È stato trasportato in ospedale per eseguire accertamenti ed esami che hanno confermato la frattura allo scafoide in cinque punti del polso sinistro e delle ossa semilunare. Pogacar è stato subito operato a Genk (gli è stata inserita una vite), poi potrà cominciare la sua preparazione al Tour de France, che non è a rischio.

Lo sloveno ha mancato uno storico tris nel trittico delle Ardenne, riuscito solo a Davide Rebellin e Philippe Gilbert. Attraverso un post sui social, Pogacar ha parlato delle sue condizioni e lanciato un nuovo guanto di sfida al vincitore della Liegi, Remco Evenepoel: “Gli incidenti accadono -scrive su Instagram-. Sono fortunato che si sia rotto soltanto il polso, considerando l’incidente pazzesco. Auguro una pronta guarigione a Mikkel Honoré, andato duramente a terra. È difficile descrivere quanto sia felice per il sostegno ricevuto da tutti: fan, amici, famiglia, la UAE Team Emirates e il personale ospedaliero. Sono davvero stupito e grato per questo. Spero di rivedervi tutti molto presto. Complimenti a Evenepoel per la vittoria, aspetterò fino alla prossima battaglia”.