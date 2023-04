Juventus, Calciopoli bis? Chiesta la revoca dello scudetto 2018-2019

StrettoWeb

Ai tifosi della Juventus sembra di vivere un dèjà vu, un orribile dèjà vu. Il pensiero torna al 2006, all’incubo di Calciopoli, lo scenario che rischia di profilarsi in un futuro ormai prossimo non si discosta più di tanto da quello di 17 anni fa. I risvolti dell’inchiesta Prisma hanno già portato a 15 punti di penalizzazione, quelli del filone sulle “manovre stipendi” potrebbero far lievitare fino a 40 punti la sanzione che, ricordiamolo, deve essere afflittiva (deve incidere sulla stagione).

Con una penalizzazione del genere sarebbe a serio rischio la permanenza in Serie A, in quanto la Juventus sprofonderebbe in piena lotta per non retrocedere. Cosa manca?

Chiesta la revoca dello scudetto 2018-2019

Il Codacons e l’Associazione Club Napoli Maradona (ACNM) hanno presentato ricorso e un intervento “ad opponendum” al Collegio di Garanzia dello Sport al fine di richiedere la revoca dello scudetto vinto dalla Juventus nel 2018-2019 e la conseguente assegnazione dello stesso al Napoli che rischierebbe di fare una clamorosa doppietta con quello che vincerà alla fine dell’attuale stagione.

Alla base del ricorso ci sarebbe l’avvenuta violazione dei principi di base dell’Ordinamento Sportivo e della Giustizia Sportiva, con particolare riferimento alle operazioni illegittime dal punto di vista finanziario che avrebbero alterato la regolarità dei campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

“E’ giusto, dunque, che venga applicata la sanzione disciplinare della revoca dello scudetto – afferma il Presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli – Come già avvenuto in un caso del tutto analogo, lo scudetto dovrebbe essere assegnato al secondo classificato – il Napoli, così come disposto dalla Corte Federale della FIGC 04 agosto 2006“.