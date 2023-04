Champions, Real Madrid-Chelsea 2-0 in andata quarti

StrettoWeb

Madrid, 12 apr. (Adnkronos) – Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si impone 2-0 sul Chelsea al Bernabeu nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League e mette un piede in semifinale. Al Real basta un gol per tempo per chiudere la pratica in attesa del ritorno a Londra, con il Chelsea rimasto anche in dieci uomini per l’espulsione di Chilwell. Merengues in vantaggio al 21′ del primo tempo grazie a Benzema che mette a segno il tap-in vincente: Carvajal con un preciso lancio pesca il movimento di Vinicius, che tocca con il piede destro e trova il rimpallo su Kepa. Sulla seconda palla arriva Karim Benzema, che conclude con facilità in porta. Il Real sfiora il raddoppio con Vinicius prima e Rodrygo poi ma il bis arriva solo nella ripresa con il Chelsea in inferiorità numerica. Al 74′ arriva il gol di Asensio che si avventa su una precisa sponda di Vinicius, e con il mancino spedisce la palla nell’angolo beffando Kepa.