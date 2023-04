Milan cinico, Napoli spuntato: Bennacer decide il derby italiano di Champions League

StrettoWeb

Dopo la vittoria dell’Inter sul Benfica nella giornata di ieri, tocca alle altre due italiane scendere in campo in un derby tricolore: chi vince stacca il pass per la semifinale di Champions League. Milan e Napoli si riaffrontano dopo lo 0-4 rossonero in campionato con obiettivi, concentrazione e umori totalmente differenti. Ne viene fuori una bella partita in cui non mancano i colpi e le emozioni.

Nel primo tempo il Napoli parte forte e il Milan soffre. Primo brivido con Kvaratskhelia che sfiora subito il gol su errore della difesa rossonera. I partenopei impegnano Maignan, non fanno giocare i rossoneri, ma non riescono a trovare la via del gol. E il Milan, con il passare dei minuti, si fa velenoso. Un contropiede di Leao taglia a fette la linea media del Napoli, ma il portoghese spara a lato a tu per tu con Meret sprecando una ghiotta occasione.

Poco dopo arriva il vantaggio rossonero: altro contropiede mortifero con Brahim Diaz che spezza un raddoppio e serve Leao, il portoghese appoggia di prima per Bennacer che a rimorchio batte Meret per l’1-0. Il Milan prende fiducia, Napoli in bambola: Kjaer su corner colpisce la traversa, è l’ultimo brivido dei primi 45 minuti.

Nella ripresa il Napoli inizia ancora in maniera arrembante, ma il Milan tiene botta pur senza riuscire a ripartire come nel primo tempo. Theo Hernandez cresce di intensità e fa ammattire Zambo Anguissa: 2 gialli in 4 minuti, il centrocampista del Napoli si vede sventolare il rosso che gli negherà la partita di ritorno. Il Napoli, anche se in 10, non rinuncia a giocare: prima con Di Lorenzo e poi con Oliveira sfiora clamorosamente il pareggio che non arriva.

Il Milan, pur soffrendo, vince 1-0: appuntamento martedì prossimo al “Maradona” di Napoli per una gara di ritorno tutta da vivere, in palio c’è la semifinale di Champions League!