Cgil: eletta nuova segreteria regionale lombarda

StrettoWeb

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – E? stata eletta oggi con l?88,5% dei voti a favore la nuova segreteria della Cgil Lombardia. Ad affiancare Alessandro Pagano, rieletto segretario generale al congresso di Assago lo scorso febbraio, l?assemblea generale del sindacato regionale ha confermato Monica Vangi, Valentina Cappelletti, Angela Mondellini, Debora Roversi, già componenti della segreteria.

Due i nuovi ingressi: Giulio Fossati, della segreteria Cgil Monza e Brianza e Gabriele Rocchi, milanese e segretario organizzativo della Camera del Lavoro metropolitana. Escono invece dalla segreteria Daniele Gazzoli, Massimo Balzarini, Marco Di Girolamo, Massimo Bonini cui va il ringraziamento di tutta la Cgil lombarda per il lavoro svolto in questi anni.

Tra gli appuntamenti che attendono il nuovo gruppo dirigente e tutta l?organizzazione, c?è la mobilitazione indetta da Cgil, Cisl, Uil nazionali per chiedere un cambiamento delle politiche fiscali, industriali, economiche, sociali e occupazionali. A Milano è in programma una manifestazione interregionale il 13 maggio.