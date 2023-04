Il caso del Giro di Reggio Calabria si infittisce. Il Comune di Bagnara: “ecco il nulla-osta inviato il 6 aprile”

StrettoWeb

Il caso del Giro di Reggio Calabria si infittisce e come ci fa sapere l’Assessore del Comune di Bagnara, Paolo Gramuglia, il Comune reggino aveva già inoltrato il nulla osta in tempo utile e precisamente il 6 Aprile scorso come si evince dall’immagine a corredo dell’articolo.

La gara ciclistica era stata già annunciata in pompa magna dagli amministratori comunali nei giorni scorsi con tanto di conferenza stampa di presentazione e oggi, a distanza di soli 3 giorni dal via, è venuto fuori che il Giro di Reggio Calabria non è autorizzato montando quindi un caso in città e provincia.