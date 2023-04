Cariati, imboccatura Porto: partiti i lavori per liberare l’accesso

StrettoWeb

Imboccatura Porto, finalmente partono i lavori di movimentazione dei sedimenti, problematica che ha rappresentato, fino ad oggi, un disagio enorme soprattutto per la marineria locale, che ha subito delle limitazioni nell’accesso all’area portuale. Questo importante risultato segue alle diverse iniziative di dialogo ed interlocuzione con gli enti sovracomunali portate avanti fino ad oggi, con l’obiettivo comune e condiviso di salvaguardare le basi competitive per un progetto di rilancio commerciale e turistico dell’importante infrastruttura della Sila Greca.

Per i lavori di movimentazione dei sedimenti saranno impiegati mezzi meccanici particolari (tipo escavatori con braccio lungo) che preleveranno il materiale e depositeranno lo stesso nell’area contigua. Lo stesso materiale sarà poi utilizzato per il progetto del ripascimento del litorale nelle zone più colpite dall’erosione, che partirà subito dopo. Per garantire il regolare svolgimento degli interventi attraverso un’apposita ordinanza è stato interdetto l’accesso alla zona delimitata all’imboccatura.