Importante convegno medico a Gubbio: la cardiologia calabrese tra Bocconi ed Usa

StrettoWeb

Nella splendida cornice di Gubbio, in Umbria si è svolto il 15 e il 16 marzo 2023 l’evento scientifico formativo “Management e Qualità di Cura del paziente ischemico nel post-Sindrome Coronarica Acuta: percorsi gestionali e appropriatezza di cura”, organizzato dai responsabili scientifici Prof. Michele Massimo M. Gulizia, Direttore della Cardiologia del Garibaldi Nesima di Catania, e della Dott. Fabiana Lucà, dirigente medico della Cardiologia del GOM di Reggio Calabria e Chairperson dell’Area Management e Qualità dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

Fiore all’occhiello dell’evento è stata la partecipazione del messinese Dominick J. Angiolillo, Direttore della Cardiologia dell’UF Health Cardiovascular Center dell’Università della Florida e Professore al College di Medicina di Jacksonville. Nel corso del convegno la Dott. Fabiana Lucà ha intervistato il Professor Angiolillo a cui ha chiesto come fosse arrivato negli USA da Messina, e di fare una disamina di pregi e difetti del sistema sanitario italiano a confronto con quello americano. L’intervista è stata trasmessa proprio in questi giorni ai 6000 soci ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).

E proprio l’organizzazione sanitaria è stata il late motive del convegno, patrocinato da ANMCO che ha vantato la partecipazione dei più alti quadri associativi, come il Presidente Colivicchi, i vicepresidenti Caldarola e Riccio, il presidente della Fondazione per il Tuo Cuore Gabrielli, molti presidenti regionali ANMCO tra cui Sicilia, Campania, Lazio e Sardegna. Di enorme vanto è stata la partecipazione della Professoressa Lecci della Bocconi. L’università Bocconi ha infatti dato ai cardiologi numerosi preziosi suggerimenti su come promuovere strategie di «best management» strutturando e implementando i percorsi gestionali del paziente ad alto ed altissimo rischio cardiovascolare dopo il ricovero per infarto e costruire dei modelli gestionali di eccellenza.

Su uquesti temi si sono confrontati, con modalità altamente interattive, i membri della faculty, che ha compreso tutti i primari calabresi, in primis il Dott. Francesco Antonio Benedetto, Direttore della Cardiologia del GOM di Reggio Calabria, il Dott. Vincenzo Ciconte, Direttore della Cardiologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro accompagnato dal suo vice Dott. Francesco Cassadonte, il Dott. Roberto Ceravolo, Direttore della Cardiologia di Lamezia, il Dott. Pasquale Fratto, Direttore della Cardiochirurgia del GOM, il Dottore Francesco Greco, Direttore dell’Emodinamica di Cosenza, il Dott. Bisignani, della Cardiologia di Castrovillari, la Dott. De Bonis Direttore a Rossano, la Dott. Maria Teresa Manes Direttore a Paola e la Dott. Bruna Miserrafiti di Melito.

Tutti i primari a consesso hanno strutturato dei veri e propri percorsi di qualità strutturati basati sull’appropriatezza di cura. Altro tema molto dibattuto è stata proprio l’integrazione tra Ospedale e Territorio e come seguire i pazienti dall’ospedale alle strutture territoriali, come è emerso dalla relazione del Dott. Carmelo Massimiliano Rao della Cardiologia del GOM, Consigliere del Direttivo Regionale, che ha invitato il Dott. Giuseppe Putorti, delegato regionale ARCA e la Dott. Claudia Postorino, entrambi cardiologi ambulatoriali reggini ad aumentare le relazioni con i cardiologi ospedalieri calabresi per ottenere una gestione ottimale del paziente post-infartuati. L’innovazione organizzativa e digitale è stata definita la strada per ottenere uniformità e condivisione di risorse e di processi formativi e basati. Una Calabria che lavora insomma, esportando i modelli d’oltreoceano per curare i pazienti calabresi sempre più all’avanguardia e che si confronta con Bocconi e con gli USA.