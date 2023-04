Carceri a Reggio Calabria, il garante Praticò sensibilizza sulla “percezione sensoriale differente dei detenuti”

StrettoWeb

“Parole e carcere: la fabbrica del linguaggio” è il titolo dell’incontro tenutosi nella giornata di ieri presso il Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella. Al centro del convegno, promosso dal Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, avv. Luca Muglia, le possibilità e le metodologie per migliorare la situazione detentive nelle carceri calabresi e italiane, con un focus sul linguaggio.

In merito all’incontro, il Garante Metropolitano dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Paolo Praticò ha voluto esprimere le proprie considerazioni. “Si è parlato di “costruzione della realtà” attraverso i cinque sensi ma, il termine “costruzione” potrebbe voler indicare una realtà comune a tutti, mentre si tratta d’interpretazione della realtà che avviene attraverso i cinque sensi ed ha sfumature diverse tra individui in ragione della loro provenienza etnica, culturale, sociale, esperienziale, compresa la “memoria genetica scritta nel DNA“, ha spiegato Praticò.

“Quando noi incontriamo qualcosa che non conosciamo decodifichiamo attraverso i sensi l’oggetto, nella sua forma (vista), nella sua consistenza (tatto), nel suo odore (olfatto), nel suono (udito), nel sapore (gusto), il nostro cervello ricevute le informazioni, lo raffronta con quanto di simile risiede nell’esperienza passata e genetica, con lo stato attuale e lo definisce, acquisendo una nuova conoscenza che non è statica ma in continuo divenire. – sottolinea ancora Praticò – Quando ciò avviene in maniera immediata si chiama “intuizione” che è l’estrema sintesi tra intelletto e sensazione, mentre diventa “elaborazione” quando avviene più lentamente. Ognuno di noi possiede un canale sensoriale di comunicazione privilegiato e le parole che utilizza per trasmettere la nuova conoscenza acquisita, indicano quale sia questo canale, ovvero se utilizza termini che si rifanno alla forma, piuttosto che alla consistenza o all’odore, al suono oppure all’udito, nel mondo animale il canale sensoriale indispensabile alla sopravvivenza è più accentuato, basti pensare alla vista delle aquile, all’olfatto dei cani o all’udito di alcuni animali della foresta che percepiscono rumori a distanze notevoli per gli umani“.

“Accade che la deprivazione o attenuazione di un canale sensoriale, amplifichi per compensazione gli altri, se poi la deprivazione è quella della libertà e si è ristretti in prigione i canali comunicativi si esasperano. – si legge ancora nella nota – Perciò una persona detenuta, riesce a cogliere sfumature che ad una persona libera sfuggono. Un detenuto coglie le variazioni di tono, i gesti, il contatto appena sfiorato, l’odore e quello forse più disturbante il suono. La ‘battitura’ delle sbarre che gli agenti effettuano regolarmente per ragioni di sicurezza, il rumore dei cancelli sono quelli più disturbanti. Riescono a percepire bisbigli anche a distanza, colgono gesti di approvazione o insofferenza appena accennati è importante, dunque, che gli educatori e tutti coloro che a vario titolo entrano in contatto con questo mondo sappiano tutto questo per meglio relazionarsi, non solo per gli aspetti giuridici che pure sono importanti ma, lo sono ancora di più gli aspetti umani.

Il gergo utilizzato nelle carceri (baccaglio) e che risale al tempo dei borboni veniva utilizzato ed in parte lo è ancora oggi, per non farsi capire da chi era addetto alla loro sorveglianza. – conclude Praticò – Le parole che variano per risonanza emotiva e significato in relazione al contesto e a chi le pronuncia sono fondamentali nella vita in genere e ancora di più in carcere. Quindi, ancora grazie all’avv. Luca Muglia per l’iniziativa“.