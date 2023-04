Carburanti, prezzi in calo

StrettoWeb

Ancora un forte calo per le quotazioni dei prodotti raffinati, ancora ribassi per i prezzi dei carburanti alla pompa. Media nazionale della benzina in “fai da te” a 1,87 euro/litro, gasolio a 1,73. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e di un cent/litro quelli della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,872 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,872, pompe bianche 1,871), diesel a 1,735 euro/litro (-8, compagnie 1,736, pompe bianche 1,734). Benzina servito a 2,009 euro/litro (-2, compagnie 2,047, pompe bianche 1,932), diesel a 1,877 euro/litro (-5, compagnie 1,917, pompe bianche 1,797). Gpl servito a 0,768 euro/litro (-1, compagnie 0,778, pompe bianche 0,756), metano servito a 1,647 euro/kg (-3, compagnie 1,645, pompe bianche 1,651), Gnl 1,529 euro/kg (-4, compagnie 1,524 euro/kg, pompe bianche 1,533 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,935 euro/litro (servito 2,197), gasolio self service 1,819 euro/litro (servito 2,096), Gpl 0,877 euro/litro, metano 1,694 euro/kg, Gnl 1,496 euro/kg.