Carabinieri: i cacciatori di Sicilia a supporto a Catania

Lo squadrone eliportato ‘Cacciatori’ di Sicilia da diverse settimane sta supportando i reparti territoriali dell’Arma di Catania nella lotta alla criminalità organizzata su terreni impervi, agendo in simbiosi con elicotteri e unità cinofile, attraverso le loro peculiari capacità professionali, che spaziano dalle infiltrazioni diurne e notturne agli ‘appiattamenti’ condotti nelle condizioni ambientali più difficili. Lo rende noto il Comando provinciale dei carabinieri d Catania.

Lo Squadrone, nato nel 2017 e di stanza presso l’aeroporto di Sigonella, è un reparto speciale dei Carabinieri ad elevatissima specializzazione che sintetizza in un’unica visione operativa procedure eminentemente militari e tecniche di polizia, secondo la migliore tradizione della Benemerita. La specificità dell’attività dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia ne consente il suo impiego in quei teatri operativi che richiedono maggiori difficoltà di accesso, per tali motivi, la loro attività primaria viene quindi svolta nelle zone rurali o nelle aree urbane degradate, dove la loro capacità di penetrazione nel territorio consente l’effettuazione di avvistamenti o lunghi appiattamenti, per la sorveglianza di luoghi e persone.

Lo Squadrone si occupa anche di prevenzione in tutti quei territori che ovviamente più gli sono congeniali. Per tale motivo, sempre nell’ambito delle pianificazioni approntate dal Comando provinciale di Catania, i controlli proseguiranno nelle prossime settimane nei territori montani e pedemontani dell’Etna e in quelli a maggiore vocazione agricola del calatino e del palagonese.