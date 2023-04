Camera: Ascani, ‘ciclo audizioni su Ia, compito politica comprendere implicazioni’

StrettoWeb

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – ?Abbiamo avviato oggi il ciclo di audizioni del Comitato di Vigilanza sull’attività di documentazione della Camera dei deputati riguardante l?intelligenza artificiale: applicazioni, rischi, opportunità e possibilità di sperimentazione, applicabili alla documentazione parlamentare. Lo abbiamo fatto partendo dalle basi: dalla tecnica e dall?etica”. Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati, a margine del primo appuntamento del ciclo di audizioni sul tema dell’intelligenza artificiale del Comitato di Vigilanza sull’attività di documentazione della Camera dei deputati.

“Con la professoressa Cucchiara ci siamo confrontati sugli sviluppi a breve e a medio termine dell?IA, interrogandoci sulla funzione che gli algoritmi svolgono nella nostra quotidianità e su come rendere consapevoli coloro che hanno responsabilità politiche dei possibili rischi legati ai bias delle intelligenze artificiali. Con il professor Benanti, esperto di etica delle tecnologie, abbiamo discusso cosa aspettarci dall?IA generativa e come prevenirne i rischi, intervenendo con una regolamentazione rapida e all?altezza dell?innovatività del fenomeno da normare”.

“Se è vero che non possiamo regolare le singole tecnologie perché il processo dello sviluppo tecnologico corre troppo veloce, è però compito della politica continuare a interrogarsi e a comprendere le implicazioni di quanto sta accadendo, anche attraverso attività di ascolto e confronto costante con gli stakeholder del settore”.