Caltanissetta: Giuseppe Scopelliti presenta il suo libro “Io sono libero” a San Cataldo

Proseguono gli incontri di Giuseppe Scopelliti, ex Presidente della Regione Calabria, per la presentazione del suo ultimo libro “Io sono libero”, a cura di Franco Attanasio e con prefazione di Gianfraco Fini. Il volume, pubblicato da Pellegrini Editore, verrà presentato domani 24 aprile, alle ore 17:30, a San Caltaldo in provincia di Caltanissetta. L’incontro avverrà nella Sala Comunale Paolo Borsellino con i saluti del Sindaco Gioacchino Comparato e il Consigliere Marianna Guttilla. Interverranno alla presentazione Silvia Naro, Mariella Buono e Walter Tesauro. Modera il giornalista Michele Buccheri. L’evento sarà allietato dalle note del giovane pianista Giuseppe Paul Messina.