Calopezzati (CS): la comunità piange la scomparsa dell’ex sindaco Mangone

Franco Cesare Mangone, ex sindaco della comunità di Calopezzati, in provincia di Cosenza, è venuto a mancare domenica 9 aprile, proprio nella giornata di Pasqua. Prima vice sindaco, poi primo cittadino per due consiliature – dal 2011 al 2021 – è spirato nella sua dimora all’età di 63 anni. Innumerevoli i messaggi di cordoglio via social, tra cui quello di Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione “Basta Vittime sulla SS106”, che ha omagiato l’amico ed ex sindaco anche per il suo importante contributo sull’ammodernamento della “strada della morte”. Fabio, in una nota su Facebook, lo ricorda così: “Una persona gentile, umile ed estremamente buona soprattutto con i più deboli. Un’uomo che si è sempre battuto contro le ingiustizie e le disuguaglianze e che personalmente non dimentico per il suo impegno sempre coerente e forte nella battaglia per una nuova e moderna strada statale”.