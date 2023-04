Calcio: Spezia, infrazione al malleolo per Moutinho, si dovrà operare

StrettoWeb

La Spezia, 3 apr. – (Adnkronos) – Gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore dello Spezia Joao Moutinho in seguito “all?insorgere di una sintomatologia dolorosa accusata nei giorni seguenti al reinserimento in gruppo dopo l?infrazione ossea al malleolo del piede sinistro, hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per la ricostruzione del retinacolo peroneale inferiore, che verrà effettuato la prossima settimana”. Lo annuncia lo Spezia con una nota sul proprio sito ufficiale. Attualmente il 25enne centrocampista portoghese sta proseguendo nello svolgimento di un programma personalizzato tra fisioterapia e palestra, in attesa di sottoporsi all?intervento chirurgico prestabilito.