Calcio: Spalletti, ‘Napoli città energica e folle, ma non è solo teatrale’

Napoli, 29 apr. – (Adnkronos) – “Luoghi comuni su Napoli? E’ una città energica, a volte un po’ folle. Si pensa sia molto teatrale e poco vera, invece per me è l’opposto”. Così l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia. “I napoletani cercano in maniera profonda il saper mandare messaggi facendo spettacolo, ma di questo ne parleremo tra un po'”, aggiunge il tecnico toscano.