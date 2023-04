Calcio: Serie A, Spezia-Salernitana 1-1**

StrettoWeb

La Spezia, 2 apr. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il match della 28esima giornata di Serie A tra Spezia e Salernitana, disputato allo stadio ‘Picco’ di La Spezia. Al vantaggio degli ospiti grazie a un’autorete di Caldara al 43′, replica Shomurodov al 70′. In classifica i campani sono al 14° posto insieme all’Empoli con 28 punti, mentre i liguri sono in 17esima posizione a quota 25.