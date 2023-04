StrettoWeb

Salerno, 7 apr. – (Adnkronos) – Salernitana a Inter pareggiano per 1-1 nel primo dei tre anticipi della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Al vantaggio nerazzurro con Gosens al 6′, replica Candreva al 90′. In classifica i nerazzurri agganciano momentaneamente il Milan al 3° posto con 51 punti, mentre i granata salgono a quota 29 in 15/a posizione.