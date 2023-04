Calcio: Serie A, Napoli-Milan 0-4**

StrettoWeb

Napoli, 2 apr. – (Adnkronos) – Clamoroso tonfo casalingo per il Napoli sconfitto 4-0 al ‘Maradona’ dai campioni d’Italia in carica del Milan, nel posticipo domenicale della 28/a giornata di Serie A. A decidere il match la doppietta di Leao, a segno al 17′ e al 59′ e i gol di Diaz al 25′ e Saelemaekers al 67′. In classifica gli azzurri restano nettamente primi con 71 punti, 16 in più della Lazio e venti in più proprio dei rossoneri, che salgono al terzo posto scavalcando di un punto Roma e Inter.