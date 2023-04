Calcio: Pioli, ‘se domani giochiamo da Milan possiamo vincere con il Napoli’

StrettoWeb

Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – “Se domani giochiamo da Milan possiamo vincere”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della trasferta del ‘Maradona’ contro il Napoli. “Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, così come quest’anno nessuno crede che possiamo battere il Napoli e che possiamo arrivare tra le prime quattro. Questa stagione può diventare gloriosa o negativa. Ci ricordiamo bene cosa abbiamo fatto l’anno scorso, ma ora non conta più: speriamo di fare bene nelle ultime 10 di campionato e speriamo nelle ultime 5 di Champions”, aggiunge Pioli.