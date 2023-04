Calcio: Napoli-Salernitana, Diego Maradona junior presente allo stadio per tifare gli azzurri

StrettoWeb

Napoli, 30 apr. – (Adnkronos) – Anche il figlio della leggenda azzurra Diego Armando Maradona era presente allo stadio intitolato al padre per seguire il match tra Napoli e Salernitana. Diego Maradona junior è arrivato allo stadio in motorino salutando la folla festante e concedendosi per gli immancabili ‘selfie’. Il match si è chiuso sul punteggio di 1-1 e la festa dei partenopei per il terzo scudetto della loro storia è rinviato di qualche giorno.