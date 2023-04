Calcio: Napoli, Politano e Mario Rui saltano la Juve, Rrhamani ok

StrettoWeb

Napoli, 19 apr. – (Adnkronos) – All’indomani dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan il Napoli perde anche due giocatori per infortunio: Politano e Mario Rui, usciti malconci dalla sfida contro i rossoneri. Dopo le prime sensazioni a caldo i due si sono sottoposti agli esami strumentali del caso per valutare l?entità dei rispettivi infortuni, come riportato dal sito del Napoli. La peggio sembra averla riportata il terzino sinistro portoghese, che ha subito un?infrazione (ovvero una frazione parziale) della testa del perone della gamba destra. Sicuramente salterà la Juventus, ci vorrà circa un mese prima di rivederlo in campo. Fuori per la sfida dell?Allianz Stadium anche Politano, che ha riportato una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, che già ieri sera sembrava procuragli molto dolore. Nel suo caso uno stop di circa 15 giorni. Tutto ok invece per Rrhamani, uscito anche lui nel finale della partita contro il Milan: per il kosovaro una lieve distorsione alla caviglia destra che non preoccupa. Con lui tornerà anche Kim, squalificato in Champions, mentre al posto di Politano e Mario Rui ci dovrebbero essere i sostituti naturali, ovvero Olivera e Lozano.