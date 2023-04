Calcio: Milinkovic, ‘mi mancava tanto il gol, mi concentro sul campo e non penso al rinnovo’

StrettoWeb

Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – “Questi sono tre punti enormi, siamo ancora secondi e abbiamo visto che l’Inter non ha vinto e speriamo che il Milan non vinca. Mi mancava tanto il gol, ho ricevuto tante critiche, tante parole negative e sicuramente mi darà una mano enorme. E’ stato un periodo duro per me, provo a dare sempre di più per migliorare e oggi è arrivato un gol su punizione che stavo allenando da un po’ di tempo. Andiamo a casa tutti contenti”. Queste le parole del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic dopo la vittoria per 2-0 a Monza.

“Il derby ci ha dato tanto, questa di oggi è stata un conferma. Siamo lì, adesso dipende tanto anche da noi e cercheremo di rimanere davanti. Il rinnovo? Io mi concentro sul campo, aiuto la squadra per arrivare agli obiettivi. Non voglio parlarne, mi concentro sul campo”, aggiunge il 28enne serbo a Dazn.