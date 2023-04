Calcio: mercato, Eintracht in pressing su Retegui ma lui preferisce l’Inter

StrettoWeb

Roma, 3 apr. – (Adnkronos) – Mateo Retegui è l’uomo del momento. Non solo per l’esordio con due gol in Nazionale, ma anche sul mercato. L’attaccante italoargentino del Tigre, che a giugno lo riscatterà per 2,5 milioni dal Boca Juniors (gli xeneizes avranno il 50% sulla futura rivendita), è da tempo nel mirino dell’Inter, ma nelle ultime ore è aumentato il pressing dell’Eintracht Francoforte. Come riporta Sky Deutschland il club tedesco sta spingendo per chiudere la trattativa in anticipo in vista della prossima stagione per portare Retegui in Germania. Il giocatore, tuttavia, preferirebbe l’Inter che si era già mossa in anticipo, ma attualmente ha altre priorità e problemi da risolvere. Bisognerà capire, dunque, se Retegui aspetterà i nerazzurri oppure deciderà di impegnarsi con l’Eintracht. Rientrato in Argentina dopo i match contro Inghilterra e Malta, Retegui è andato a segno contro il Lanus, regalando al Tigre la vittoria al 99° minuto. Per l’italoargentino si tratta del sesto gol in nove partite stagionali, il ventinovesimo in 51 partite con la maglia del “Matador”. In carriera, finora, Retegui ha giocato per Tigre, Estudiantes, Tallares e Boca Juniors.