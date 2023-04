Calcio: Massara, ‘fiduciosi per il rinnovo di Leao, decisione entro la fine del campionato’

StrettoWeb

Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – “Che ci sia una volontà reciproca è già un presupposto, poi ci sono particolari complessi ma restiamo fiduciosi per trovare una soluzione entro la fine del campionato. Fare percentuali è difficile, è sempre al 50. Ci sono stati momenti in cui sembrava più vicino, altre in cui c’erano maggiori difficoltà”. Così il direttore sportivo del Milan Frederic Massara, in merito al rinnovo di Rafael Leao.

“Non ci sono deadline -aggiunge il ds rossonero a Sky Sport-, il suo contratto scade nel 2024, entro la fine del campionato dovremo capire se c’è la possibilità di prolungarlo”. Un rinnovo che può essere condizionato dalla multa che il giocatore portoghese deve pagare al Lille: “E’ grande ma inferiore alle cifre di cui si parla, sarà Rafa ad avere la parola decisiva per portare avanti il rinnovo. Siamo spettatori interessati della vicenda con il club francese, ma non siamo parte in causa. Siamo alla finestra, fiduciosi che si possa arrivare ad un accordo”. Massara fa anche il punto della situazione sulla permanenza di Olivier Giroud e Brahim Diaz.

“Per Giroud siamo ai dettagli, il rinnovo è imminente. Diaz ha fatto bene in questi anni, ci siederemo col Real per capire se troveremo una situazione perché è un ragazzo sul quale vogliamo puntare ancora”.