Calcio: Ligue 1, Psg ko 3-1 in casa con il Lorient

Parigi, 30 apr. – (Adnkronos) – Il Parco dei Principi si è trasformato in un tabù per il Paris Saint Germain. I parigini hanno perso la terza delle ultime quattro partite giocate in casa, cedendo per 3-1 con il Lorient che non vinceva in Ligue 1 dal 12 marzo e in trasferta da 119 giorni. È stato un pomeriggio da incubo per la squadra di Galtier che ha giocato 70 minuti in inferiorità numerica a causa del rosso ad Hakimi, espulso per doppia ammonizione. E adesso la Ligue 1 rischia di tornare in discussione: il Marsiglia, in caso di vittoria stasera con l’Auxerre, può salire a -5 dai parigini quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

La partita inizia subito in salita per il Paris Saint Germain che già dopo un quarto d’ora è sotto. Il Lorient lavora un pallone sulla destra, Faivre serve Le Fee che dal cuore dell’area batte Donnarumma con un tiro di prima intenzione. Passano cinque minuti e la squadra di Galtier si ritrova anche in inferiorità numerica. Hakimi, già ammonito, stende Yongwa: per l’arbitro è secondo giallo e cartellino rosso. Nonostante l’inferiorità numerica, però, il Psg pareggia i conti con una papera del portiere del Lorient, Mvogo.

È il 29° minuto quando l’estremo difensore svizzero mette il pallone a terra nella propria area e viene beffato da Mbappé che ruba la sfera e insacca a porta vuota. Il Lorient, tuttavia, riesce a tornare avanti prima dell’intervallo. Ancora un’azione dalla destra, ancora Faivre che stavolta serve Yongwa per un altro tap-in. Nella ripresa è un monologo del Paris Saint Germain a caccia del pari, ma Messi e compagni sono poco lucidi negli ultimi 20 metri. Così il Lorient può anche calare il tris a un minuto dal novantesimo con il contropiede finalizzato da Dieng.