Calcio: Lega Serie A, ‘fuori i razzisti dagli stadi’

StrettoWeb

Milano, 5 apr. – (Adnkronos) – “La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport. Le Società di A, come sempre hanno fatto, sapranno individuare i colpevoli, escludendoli a vita dai propri impianti. La campagna “Keep Racism Out” e l`accordo siglato due settimane fa con Unar sono passi concreti di impegno in questa battaglia, lunga e incessante, che porterà al risultato fissato senza indugi: fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi”. Così in una nota la Lega Serie A all’indomani di quanto accaduto in Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia, con Romelu Lukaku preso di mira da una parte di tifosi bianconeri con cori razzisti.