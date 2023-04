Calcio femminile, la Jsl Women si laurea campione regionale Under 19

StrettoWeb

La JSL Women ha centrato uno storico obiettivo, laureandosi campione regionale Under 19. La squadra neroverde ha vinto ai rigori (6-3) la finale contro il forte Palermo e parteciperà, quindi, alla fase nazionale, nella quale incontrerà quasi tutti club professionistici. La partita, disputata al Comunale di Collesano, è stata palpitante ed emozionante fino all’ultimo minuto di gioco. Due volte in svantaggio, le ragazze guidate in panchina da Marco Palmeri pareggiano 2-2 grazie ai gol di Elena Saraò ed Emilia Alibrio, ribadendo di possedere qualità tecniche e, soprattutto, lodevole carattere. Nella “lotteria” dal dischetto, la parata di Sonia Scaffidi e poi il penalty realizzato Brunilde Anastasi fanno esplodere di gioia la JSL.

“Siamo felici per l’importante successo ed il titolo conquistato – ha dichiarato, a caldo, il capitano Elisa Sidoti – rappresentano il premio per il lavoro portato avanti ed i sacrifici fatti”. Stesso entusiasmo nelle parole di Scaffidi: “Ci siamo allenate tanto e meritavamo questa gratificazione. Siamo state brave durante la gara e poi nei rigori, tirati con la necessaria freddezza”.

“Abbiamo raggiunto un traguardo di grande valore e prestigio – ha commentato mister Palmeri – che ci dà la concreta dimensione di ciò che stiamo costruendo. Il gruppo è quasi per intero quello impegnato in Eccellenza e questo ci inorgoglisce, confermando che è giusta la direzione del percorso intrapreso. La società verrà ricordata, inoltre, come la prima ad essersi aggiudicata il campionato riservato a questa categoria e sarà fantastico confrontarci adesso con nuove e blasonate realtà”.

A impreziosire l’affermazione della JSL Women sono arrivati i complimenti del presidente della FIGC Sicilia Sandro Morgana. “Le protagoniste in campo – ha sottolineato il massimo dirigente della Lnd – non si sono risparmiate. Hanno dato un’altra bella immagine del calcio femminile, che continua a crescere. La sfida è stata equilibrata e corretta: un plauso alla JSL Women, che, in questa stagione, ha fatto uno splendido cammino”. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il consigliere regionale della Figc Sicilia Lillo Andolina e il responsabile del calcio “rosa” Natale Ferrante.