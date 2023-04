Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Feyenoord-Roma

StrettoWeb

Rotterdam, 13 apr. -(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Feyenoord e Roma in campo alle 18.45 allo stadio de Kuip di Rotterdam nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Tra i giallorossi torna titolare Abraham. Questi gli 11 iniziali.

FEYENOORD (4-3-3): Bjlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.