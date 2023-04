Calcio: Europa League, le formazioni di Juve-Sporting, bianconeri con il tridente in attacco

StrettoWeb

Torino, 13 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus e Sporting Lisbona, in campo alle ore 21 all’Allianz Stadium nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League. Bianconeri in campo con il tridente Di Maria-Milik-Chiesa. Questi gli 11 iniziali:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri.

SPORTING (3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Goncalves, Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.