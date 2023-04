Calcio a 5, Ecosistem Lamezia a un solo punto dalla Promozione in A2

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È giunto il momento dell’ultimo scontro della stagione, una partita dalla quale passa la conquista del grande sogno Orange. Un solo singolo punto permetterebbe al club targato Ecosistem di conquistare la promozione in A2, traguardo mai raggiunto da nessuna squadra maschile di futsal lametina. L’ultimo atto di questo intenso campionato andrà in scena sabato 29 aprile in quel di Palermo, al PalaOreto (h. 16), per il match contro il Città di Palermo, già avversario di mille battaglie.

Ogni componente del club, dai collaboratori ai giocatori, sa che in questa partita necessiterà giocarsi il tutto per tutto e bisognerà mettere in campo ogni energia per lo sforzo finale. La consapevolezza di stare scrivendo una memorabile pagina di storia sportiva cittadina è forte in tutto l’ambiente Ecosistem: per consentire al pubblico Orange e a tutti i tifosi lametini di stare vicino alle Pantere di Lamezia, la società ha pensato di mettere a disposizione un pullman per la trasferta. I lametini arrivano a questa sfida dopo aver battuto in casa il Real Termini 8-1 e con la ferrea determinazione di coronare il proprio sogno. I palermitani giungono all’incontro, invece, con la promozione in A2 già raggiunta e la volontà di salutare al meglio il proprio pubblico.

Il Presidente Francesco Manfredi a pochi giorni dallo scontro promozione ha dichiarato: “Siamo sempre più vicini a un sogno che inseguiamo da circa tre anni. Come società abbiamo costruito e pianificato tutto al meglio e i risultati stanno arrivando. Una stagione incredibile che ora va coronata nel modo migliore. Una vittoria che darebbe grande risalto a tutta la città di Lamezia Terme, dimostrando come il Futsal e altri sport solitamente considerati minori possano, invece, raggiungere i traguardi più grandi. Club, giocatori e tifoseria, tutti insieme costituiamo la grande famiglia Orange e tutti insieme abbiamo voglia di festeggiare!”.