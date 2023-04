Calcio a 5, l’Ecosistem Lamezia non va oltre il pari contro il Monreale

StrettoWeb

Ottengono solo un punto gli uomini di Carrozza sul parquet del Pala Don Bosco di Palermo: 4-4 il risultato finale di una sfida che, come preannunciato, si è rivelata particolarmente combattuta per i lametini. Di fronte agli Orange una squadra in piena lotta salvezza che ha sfoderato la prestazione della vita, lottando su ogni pallone e riuscendo a strappare un punto prezioso. Le due formazioni hanno dato vita a una gara aperta e intensa, una partita che – soprattutto nel primo tempo – è stata contraddistinta da continui ribaltamenti di fronte.

La prima rete della partita è di tinta Orange, a metterla a segno è Caminero su calcio di rigore. I siciliani riescono, però, a pareggiare prontamente con la deviazione sotto porta di Bruno. Il motore lametino comincia ad aumentare i giri e l’Ecosistem si riporta avanti con Patamia, che dalla distanza sorprende Mistretta sul secondo palo. Monreale riesce nuovamente a riacciuffare il pareggio con Cascino, ma il Lamezia è pronto a rimarcare le distanze.

La formazione ospite allunga portandosi sul parziale di 2-4, i gol sono di Patamia, autore di una splendida volée, e di Caffarelli, che finalizza al meglio un contropiede rapido e letale. Prima dell’intervallo arriva, però, anche la rete di Murò su un tiro libero, che fa ritornare le squadre negli spogliatoi con il risultato di 3-4. Nella ripresa fatale per gli Orange ancora il dischetto del rigore, dal quale nuovamente Murò spediva la palla in rete per il definitivo 4-4. Nonostante i vari tentativi Orange, il risultato non cambia. Il prossimo impegno per i lametini sarà sabato prossimo al PalaSparti contro il Real Termini, altra formazione alla ricerca di punti salvezza.

MONREALE C5 – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 4-4

MONREALE: Mistretta, Bruno, Cascino, Consiglio, Palazzotto, Zappulla, Murò, Alario, Butera, Condegni, Quartararo. Allenatore: La Bianca

LAMEZIA: Rotella, Gigliotti, Caffarelli, Lo Scavo, Caminero, Giampà, Gerbasi, Deodato, Patamia, Mantuano, Gagliardi. Allenatore: Sebastiano Carrozza

Marcatori: 4’45’’ Caminero (L), 6’30’’ Bruno (M), 9’38’’ Patamia (L), 11’20’’ Cascino (M), 11’36’’ Patamia (L), 16’03’’ Caffarelli (L), 18’05’’ Murò (M). 12’54’’st Murò (M).