Calcio, 3ª Categoria: pari per 2-2 tra Virtus Messina e Taormina

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un pareggio con gol (2-2) tra Virtus Messina e Taormina, match di 3ª Categoria peloritana. Di seguito commento e tabellino a cura della Virtus. La partita. La Virtus parte forte e va subito in vantaggio al 6° con Carrolo con un tiro dalla destra che si insacca alla sinistra dell’incolpevole portiere ospite. La Virtus insiste e va al tiro più volte senza centrare la porta, al 39° l’arbitro vede un fallo in area di rigore della squadra di casa da parte di Kagni, che, nell’occasione, viene anche ammonito. Il rigore segnato da Cayata Martinez riporta la gara in parità. La Virtus continua ad attaccare e su tiro Idriss Coulibaly in sforbiciata il portiere fa una parata strepitosa e mette in angolo. Al 44° il preludio del gol. Su cross di Fabio Cordaro, Di Amico sfiora il palo a portiere battuto. Nel recupero, al 47° il solito Cordaro si invola sulla destra tira e la palla viene deviata in rete da un calciatore ospite portando la V. Messina sul 2 a 1.

Nel secondo tempo i ritmi sono più blandi anche a causa del terreno in pessime condizioni per la pioggia che continuava a cadere. Su un rinvio dalla difesa ospite al 71° si invola Bambara che supera Argento e riporta la gara in perfetta parità. Il risultato non si schioda dal 2 a 2 anche se la Virtus continua a cercare di riportarsi in vantaggio. Sul finire una mezza rovesciata di Lillo Di Blasi sbatte su calciatore ospite e sulla respinta Metallo manda alle ortiche il tiro della possibile vittoria.

La gara è specchio del campionato della Virtus che costruisce molto ma spesso non finalizza, anche se oggi si era presentata al Gescal Stadium senza attaccanti di ruolo.

“Resta il rammarico di non aver potuto raggiungere una miglior posizione di classifica si chiude la nota della Virtus – ma anche la consapevolezza della qualità di un gruppo su cui costruire la prossima stagione. Discreto l’arbitraggio, anche se qualche dubbio resta sulla valutazione del rigore concesso. Migliore in campo per i giallorossi Fabio Cordaro che ancora una volta ha dimostrato, se in giornata, di poter fare la differenza”.

Virtus Messina-Taormina Soccer School 2-2

Marcatori: 4′ pt Carrolo, 39′ pt Cayata (rig), 47′ pt Cordaro, 26′ st Bambara

V.Messina: Argento, Carrolo, Cipriano, Coppolino (18′ st Sandri), Cordaro, Coulibaly E., Coulibaly I. (32′ st Centorrino), Di Amico (26′ st Di Blasi), Kagni, Milicia (30′ st De Leo), Summareh (40′ st Metallo). A disposizione: Bombara, Marone, Pileggi, Sidibe. All. N.Trischitta

Taormina S.S.: Palmieri, Di Giuseppe, Tomaselli, Baratta, Zeroual, Spadaro, Barca, Bambara, Cayata (50′ st Longhitano), Lo Turco W., Lo Turco S. (11′ st Tudisco). All. M.Mazza

Arbitro: K.La Franca di Messina

Ammonizioni: Kagni, Coulibaly E., Coulibaly I. della Virtus Messina, Tudisco del Taormina S.S.

Angoli: 4 – 0

Recupero: 3′