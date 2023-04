Squalificato per una lite, calciatore arriva lo stesso in campo con una pistola… giocattolo

StrettoWeb

Nella partita d’andata era stato squalificato per via di un acceso diverbio coi giocatori avversari. Però, nella gara di ritorno, ha deciso di presentarsi comunque con una pistola giocattolo ben infilata nei pantaloni. Il protagonista della storia è un giovane calciatore 19enne di Aprilia, in provincia di Latina, denunciato dai Carabinieri di Colleferro.