Calabria, controlli a tappeto della Polfer durante le festività di Pasqua: utilizzati anche metal detector

1.301 le persone identificate, di cui 178 con precedenti di polizia, 29 i treni presenziati e 20 i veicoli controllati. Questi i risultati conseguiti nell’ambito delle attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria durante le festività pasquali. 100 le pattuglie impegnate nei controlli a bordo treno e presso le stazioni ferroviarie. L’attività di controllo è stata espletata da operatori in uniforme ed in abiti civili, che hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector e di smartphone abilitati all’accesso diretto alle banche dati di polizia, per operazioni di controllo più rapide e snelle.